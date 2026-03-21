Prisão domiciliária de Rúben Aguiar termina a 18 de Maio e terá de se apresentar na prisão

O Correio da Manhã está a avançar que o músico madeirense Rúben Aguiar terá de entrar num estabelecimento prisional a partir de 18 de Maio, data em que termina o prazo para estar em prisão domiciliária.

Tal como já noticiado anteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do cantor no processo em que tinha sido condenado a seis anos de prisão, pelo atropelamento deliberado de um homem com quem tinha discutido momentos antes numa estação de combustíveis. A vítima ficou em estado grave e o arguido fugiu do local sem lhe prestar auxílio.

O tribunal de Almada condenou-o a cinco anos e meio de prisão, pela prática do crime de ofensa à integridade física. Condenou-o ainda a pagar uma indemnização de 40 mil euros à vítima e a uma inibição de condução pelo período de um ano.

O artista recorreu ao Tribunal da Relação de Lisboa, que veio a agravar a pena para seis anos de prisão, condenando-o pela prática do crime de tentativa de homicídio. O arguido recorreu depois para o Supremo Tribunal de Justiça, que, manteve o sentido da decisão anterior.

Rúben Aguiar está a cumprir prisão domiciliária, há cerca de dois anos, sendo controlado pelo sistema de pulseira electrónica. Importa referir que, o tempo que já leva de privação da liberdade será descontado na pena de prisão.