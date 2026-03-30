Mais de 2.900 passageiros chegaram ao Funchal em dois cruzeiros

Dois navios de cruzeiros, que se encontram atracados no porto do Funchal, trouxeram à Madeira mais de 2.900 passageiros e 1.100 tripulantes. O 'AIDAbella' e o 'Seven Seas Voyage' têm partidas agendadas para as 00h e para as 18 horas, respectivamente.

O primeiro a chegar foi o 'AIDAbella', por volta das 5 horas, com 2.347 passageiros e 691 tripulantes, que realizam um cruzeiro da rota da CAI, com paragens em Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria (de onde chegou esta manhã) e Madeira. Parte já perto da meia-noite para Tenerife, onde termina este cruzeiro de sete dias.

Por seu lado, o 'Seven Seas Voyager' entrou no Porto do Funchal pelas 8h10, vindo de Santa Cruz de Tenerife. Vai ficar na cidade até às 18 horas, com 643 passageiros e 446 tripulantes. O navio está a realizar uma viagem de 64 dias entre as ilhas Maurícias e Itália. Já visitou Madagáscar, Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Namíbia, São Tomé e Príncipe, Togo, Gana, Gâmbia, Cabo Verde, Canárias, Portugal continental (Lisboa e Portimão) e Marrocos. Do Funchal segue para Espanha (Cádis), Marrocos, Gibraltar, França e Itália.

O porto do Funchal deverá receber amanhã, terça-feira, a visita de três navios de cruzeiro: 'Mein Schiff Relax', 'AIDAluna' e 'Marella Voyager'.