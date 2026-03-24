Três cruzeiros e um veleiro trazem à Madeira 8.440 passageiros

Três navios de cruzeiro e um mega-iate escalam, esta terça-feira, no porto do Funchal, representando um movimento de 8.440 passageiros e 2.900 tripulantes. De acordo com a APRAM, este números representam perto de 17 mil euros em taxa turística.

O 'Mein Schiff Relax' foi o primeiro a chegar, ainda ontem, perto da meia-noite, tendo passado a noite no porto funchalense. A bordo navegam 4.319 passageiros e 1.429 tripulantes. O próximo destino é Santa Cruz de La Palma, para onde segue pelas 18 horas. Está a navegar no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI), realizando cruzeiros de uma semana com escalas em Tenerife, La Palma, Lanzarote, Madeira e Gran Canaria.

Já esta manhã, por volta das 5h45, chegou o 'AIDAluna' com 2.236 passageiros e 653 tripulantes, que também se encontra a navegar na região CAI, com uma pequena visita a Marrocos. Durante a viagem, de 12 dias, visita as ilhas canárias de Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, La Gomera e Gran Canaria. Este navio vai pernoitar no Funchal, partindo apenas pelas 19 horas de quarta-feira rumo a Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Ainda pelas 21 horas deverá chegar o 'Marella Voyager' com 1.892 passageiros e 785 tripulantes, para passar a noite na Madeira. Chega de Fuerteventura e parte na quarta-feira, pelas 18 horas, para Santa Cruz de La Palma, prosseguindo o cruzeiro de sete dias que está a realizar na rota CAI: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Madeira, La Palma e novamente Tenerife.

O veleiro de bandeira sueca 'SS ALVA' encontra-se fundeado no Funchal, onde permanecerá até sexta-feira. Está a navegar com 44 tripulantes a partir de Santa cruz de Tenerife, seguindo depois para Malága, Espanha.

Quanto à reserva de cais para esta quarta-feira, é esperada a chegada do 'Seven Seas Splendor'.