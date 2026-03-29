Passageiros retidos no Porto Santo apanham 'boleia' do 'Lobo Marinho' para chegar à Madeira

Muitos passageiros de aviões que divergiram esta tarde para o Porto Santo, por não conseguirem aterrar no Aeroporto da Madeira devido ao vento, vão seguir para o Funchal a bordo do navio 'Lobo Marinho'. Os táxis estão a ser o meio de transporte escolhido pelos turistas para cumprirem o trajecto até ao porto de abrigo.

Três aeronaves aterraram a meio desta tarde muito ventosa no Porto Santo. Muitos passageiros optaram por sair dos referidos aparelhos, e escolheram o ferry da Porto Santo Line para chegar a Madeira.

Não é primeira vez que esta situação ocorre no corrente ano. Ainda no início deste mês, quando a Região foi assolada por diversas depressões, o 'Lobo Marinho' foi a 'salvação' para muitos turistas chegarem à ilha da Madeira.

O 'Lobo Marinho' tem partida agendada do Porto Santo às 20h00 deste domingo, com chegada ao porto do Funchal às 22h30.