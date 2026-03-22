Artur Jorge regressa ao Brasil para treinar o Cruzeiro

O português Artur Jorge é o novo treinador da equipa de futebol do Cruzeiro, tendo assinado um contrato até ao final de 2027, anunciou hoje o clube brasileiro nas redes sociais.

"Artur Jorge é o novo técnico do Cruzeiro! O treinador, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, chega ao Cabuloso com contrato válido até ao final de 2027!", publicou o emblema de Belo Horizonte, pouco depois de o treinador ter anunciado a saída do Al Rayyan, do Qatar, o qual orientava desde janeiro de 2025.

O técnico, de 54 anos, far-se-á acompanhar na 'raposa' pelos adjuntos André Cunha e João Cardoso, pelo preparador físico Tiago Lopes e pelo analista de desempenho Rodrigo Mira.

Artur Jorge substitui no cargo Tite, que foi demitido há uma semana, e vai iniciar a sua segunda experiência no Brasil, depois de ter conquistado o título de campeão brasileiro e a Taça Libertadores pelo Botafogo, em 2024.

O emblema mineiro, que no ano passado foi orientado pelo madeirense Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo, ainda não venceu qualquer jogo no Brasileirão e está em zona de despromoção, ocupando o 19.º e penúltimo posto, com três pontos em sete partidas.

Além de Artur Jorge e Leonardo Jardim, o principal escalão do futebol 'canarinho' conta com outros dois técnicos lusos, nomeadamente Abel Ferreira, que está a cumprir a sétima temporada no Palmeiras, e Luís Castro, no Grêmio.