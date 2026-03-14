Dois navios de cruzeiro trazem mais de 2.700 passageiros ao Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe, este sábado, a escala de dois navios de cruzeiro, que trouxeram à Madeira um total de 2.740 passageiros e 1.236 tripulantes.

O primeiro a chegar foi o Silver Shadow, que entrou na baía do Funchal pelas 7 horas, proveniente de Bridgetown, nos Barbados. O navio da Silversea Cruises transporta 223 passageiros e 296 tripulantes e permanece atracado no Cais 6 até domingo, partindo às 14 horas em direcção a Lisboa.

A escala integra um cruzeiro de reposicionamento de 12 dias entre as Caraíbas e a Europa.

Já o MSC Musica chegou ao porto às 8 horas, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, para realizar uma operação parcial de turnaround. A bordo seguem 2.517 passageiros e 940 tripulantes.

Durante a escala, 344 passageiros iniciam viagem no Funchal, enquanto igual número termina o cruzeiro iniciado na Região na semana anterior. O navio parte às 17 horas rumo a Santa Cruz de Tenerife, no âmbito do itinerário Cruise Atlantic Islands, com escalas em vários destinos da Macaronésia.

Segundo a APRAM, está ainda prevista para domingo a chegada do Costa Fortuna, que realizará igualmente uma operação de turnaround no Porto do Funchal.