‘MSC Musica’ movimenta mais de 750 passageiros em 'turnaround' no Funchal

O navio de cruzeiro ‘MSC Musica’ está, este sábado, no Porto do Funchal a realizar uma operação de turnaround parcial — início e final de uma viagem — que envolve 380 embarques e 377 desembarques, segundo a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

A embarcação, da MSC Cruises, chegou à baía do Funchal pelas 8 horas, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, transportando 2.598 passageiros e 957 tripulantes. A escala, agendada pela JFM Shipping, tem a duração de nove horas, estando a saída prevista para as 17 horas, com destino a Santa Cruz de Tenerife.

De acordo com a APRAM, o ‘MSC Musica’ encontra-se a operar na região da Cruise Atlantic Islands (CAI), realizando cruzeiros de uma semana que ligam a Madeira às ilhas canárias de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria.

Para amanhã, domingo, está prevista a escala do ‘Costa Fortuna’, que deverá também realizar uma operação de 'turnaround' no Porto do Funchal.