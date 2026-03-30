Vento leva ao cancelamento de 27 voos de e para a Madeira

Pelo segundo dia consecutivo o vento forte volta a condicionar o normal funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Até às 12 horas desta segunda-feira, 30 de Março, já foram cancelados 27 voos de e para a Madeira.

De acordo com a informação disponível na página on-line da ANA - Aeroportos de Portugal, 15 chegadas foram canceladas, previstas entre as 00h00 e as 14h50, e 12 partidas também já foram suspensas.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO esta manhã, no domingo foram cancelados 15 chegadas e 18 partidas.

A ilha da Madeira encontra-se sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte. De acordo com as informações disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos ventos de Nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos Leste e Oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

O aviso vigora até às 21 horas de hoje.

Relativamente às rajadas máximas registadas, no Aeroporto de Santa Cruz foram registados ventos de 90 km/h às 02h10. Às 10h40 a Estação Meteorológica Automática (EMAs) localizada em Santa Catarina/aeroporto registou uma rajada de 72 km/h.