Vento continua a condicionar operações no Aeroporto da Madeira

As operações no Aeroporto Internacional da Madeira continuam a enfrentar fortes constrangimentos devido ao vento intenso que se faz sentir desde ontem, levando ao cancelamento de vários voos.

Vários voos divergidos devido ao vento forte A instabilidade provocada pelo vento forte continua a marcar a operação desta tarde no Aeroporto Internacional da Madeira, obrigando a novas divergências e mantendo várias aeronaves em espera prolongada no espaço aéreo da Região, sem condições para concluir a aterragem em segurança.

Dois voos divergidos e vários 'às voltas' no Aeroporto da Madeira O vento forte está a condicionar fortemente as operações no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo já provocado o desvio de duas ligações aéreas durante a tarde deste domingo, após longos períodos em espera no espaço aéreo da Região.

Ontem, registou-se o cancelamento de 15 voos de chegada e 18 de partida. Já hoje, até às 7h30, foram cancelados 11 voos de chegada e 8 de partida.

A ilha da Madeira está sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos ventos de Nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos Leste e Oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

Madeira sob aviso amarelo devido a vento forte, com rajadas até 110km/hora A ilha da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo estará em vigor, pelo menos, até às 21 horas.