Vento forte volta a condicionar operações no Aeroporto da Madeira

O vento forte que se faz sentir este domingo no Aeroporto Internacional da Madeira está a dificultar as operações aéreas, obrigando vários aviões a permanecer durante largos minutos às voltas no espaço aéreo da Região, enquanto aguardam as condições adequadas para aterrar.

Capitania emite avisos de mau tempo e vento forte para a Madeira A Capitania do Porto do Funchal emitiu, na madrugada deste domingo, dois avisos à navegação e à população em geral, na sequência de informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alertando para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago da Madeira.

De acordo com a informação disponível no Flight Radar e no site ANA Aeroportos, encontram-se actualmente em compasso de espera os voos FR 400, proveniente de Paris (Beauvais), da Ryanair, SK 7933, oriundo de Estocolmo (Arlanda), da SAS Scandinavian, EJU6833, vindo do Porto, operado pela easyJet Europe, e ainda o voo S4 160, proveniente de Ponta Delgada, da Azores Airlines.

Foto Flight Radar

Apesar das dificuldades registadas ao longo deste início de tarde, nas últimas horas alguns voos provenientes de Lisboa e de Londres conseguiram aterrar no Aeroporto da Madeira, ainda que também tenham sido obrigados a realizar várias voltas no céu antes de receber autorização para a aproximação final.

Segundo dados meteorológicos, a última rajada de vento registada na estação de Santa Catarina ocorreu pelas 12 horas, atingindo os 69 km/h.