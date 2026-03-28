Vento condiciona operações no Aeroporto da Madeira

As condições meteorológicas adversas estão, esta manhã, a condicionar as operações no Aeroporto da Madeira, onde vários voos permanecem, nesta altura, a sobrevoar o espaço aéreo da ilha na tentativa de aterrar em solo madeirense.

Segundo dados do site Flight Radar, devido à intensidade do vento registado na estação de Santa Catarina, ainda não foi possível concretizar a aterragem de várias ligações aéreas previstas para o final da manhã e início da tarde deste sábado.

Entre os voos afectados encontram-se o S4 160, proveniente de Ponta Delgada, operado pela Azores Airlines, o FR 366, oriundo do Porto, da Ryanair, o 4Y 704, com origem em Munique, da companhia EW Discover, e ainda o D8 3614, proveniente de Copenhaga, operado pela Norwegian Air Sweden.

Foto Flight Radar

As aeronaves mantêm-se a efectuar órbitas no espaço aéreo da Madeira enquanto aguardam melhorias nas condições do vento que permitam uma aproximação segura à pista do aeroporto.