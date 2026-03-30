Segunda-feira de céu pouco nublado mas com muito vento na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade a partir da tarde, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar moderado a forte (25 a 40 km/hora) de nordeste, com rajadas até 80 km/hora, em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, soprando forte (40 a 55 km/hora) nas terras altas, com rajadas até 110 km/hora.
É esperada uma pequena descida da temperatura máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 21 graus na ilha da Madeira e entre os 15 e os 18 graus na ilha do Porto Santo.
Especificamente para a área do Funchal, a previsão aponta para céu pouco nublado, vento fraco a moderado (10 a 25 km/hora) de leste/nordeste e pequena descida da temperatura máxima.
Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de norte/nordeste com 2,5 a 3,5 metros de altura e na costa Sul ondas do quadrante sul com 1 metro de altura, sendo ondas de sueste com 1 a 2 metros de altura na parte leste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.