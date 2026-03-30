Rajada atinge 116 km/h no Pico Alto

Esta segunda-feira está também a ser marcada por vento forte no arquipélago da Madeira, com registos que justificam o ‘alerta’ em vigor emitido pelo IPMA e que se enquadram nos critérios de aviso amarelo.

As rajadas mais intensas foram registadas em zonas expostas e de maior altitude. No Pico Alto, o vento atingiu 116 km/h às 03h20, mantendo ainda 108 km/h na última hora (10h30). No Chão do Areeiro, a rajada chegou aos 98 km/h, enquanto no Aeroporto de Santa Cruz foram registados 90 km/h às 02h10.

Noutros pontos do arquipélago, destaque para os 78 km/h no Monte, 73 km/h nos Prazeres e 74 km/h na Selvagem Grande, valores igualmente compatíveis com o nível de aviso em vigor.

Não deixa de ser curioso que no Caniçal/Ponta de São Lourenço, estação que, pela sua localização no extremo leste da ilha da Madeira, serve de referência para o vento sentido na zona do Aeroporto, a rajada máxima registada até às 11h00 tenha sido de ‘apenas’ 69 km/h, abaixo do limiar do aviso amarelo para as regiões costeiras, fixado nos 70 km/h.