Furo, Fio, Traço cruza arte contemporânea com bordado tradicional

A artista visual portuguesa Maria Sassetti inaugurou a exposição Furo, Fio, Traço na galeria Lourdes, em Câmara de Lobos, numa mostra que resulta de uma residência artística realizada na fábrica da Bordal – Bordados da Madeira. A abertura contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

“Esta exposição nasce exactamente desta relação que houve, quase automática, entre o meu trabalho e o bordado tradicional da Madeira”, explica a artista, sublinhando o carácter espontâneo do encontro entre a sua linguagem plástica e uma das mais emblemáticas tradições regionais.

O resultado visível ao público é, segundo a própria, fruto directo do período passado na fábrica. “Foi um processo maravilhoso porque conheci as pessoas de cá — desde a picotadeira à desenhadora, às estampadeiras e às engomadeiras — e foi trazer um bocadinho deste trabalho, que é uma tradição, para o meu ateliê, em Lisboa”, refere.

A exposição integra sobretudo trabalhos sobre tecido e papel, marcados pela repetição e por uma abordagem contemporânea e “levemente abstracta”. O uso do índigo, azul e anil assume particular destaque. “Há uma prevalência muito grande destas cores, que estão muito associadas ao bordado da Madeira. No fundo, é uma reconstrução do meu trabalho”, acrescenta.

No total, estarão expostas cerca de 42 peças. “Tenho 36 que foram feitas cá na Madeira e as restantes foram completadas no ateliê, com apliques de tecido”, explica. Parte da produção foi já desenvolvida em Lisboa, embora com materiais e influências recolhidas na região. “Levei tecidos, levei os saberes e, principalmente, levei a experiência, que foi o mais encantador de tudo isto.”

A artista admite a possibilidade de levar a exposição até Lisboa, embora sem adiantar pormenores. Ainda assim, uma das peças já foi apresentada em Madrid, na galeria Tonheim, na exposição Águas Dulces, Águas Libres, inaugurada em Janeiro de 2026.

Patente durante dois meses, Furo, Fio, Traço marca a primeira vez que Maria Sassetti expõe na Madeira. A artista garante que a experiência terá continuidade no seu percurso: “Levo a técnica, levo os pigmentos, levo os novos materiais e levo as relações com as pessoas.”