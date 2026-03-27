Serão contratados mais 36 bombeiros profissionais e 42 especialistas este ano

O Governo Regional da Madeira celebrou esta sexta-feira, 27 de Março, contratos-programa com as sete associações humanitárias de bombeiros voluntários da Região, numa cerimónia que teve lugar no salão nobre do Governo Regional, na Avenida Zarco.

Na ocasião foi dado conta que este ano serão contratados mais 36 bombeiros profissionais e 42 bombeiros especialistas. Estas contratações elevam para 318 bombeiros na Região.

Os protocolos são formalizados através do Serviço Regional de Proteção Civil e visam assegurar a comparticipação financeira permanente para o ano de 2026. No total, o Executivo madeirense vai atribuir um montante global de 7.999.893 euros às corporações.

De acordo com os valores definidos, a maior verba será atribuída à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses, que receberá 2.050.453 euros. Seguem-se a Associação de Câmara de Lobos, com 1.088.919 euros, e a do Porto Santo, com 1.122.872 euros.

As restantes comparticipações distribuem-se da seguinte forma: São Vicente e Porto Moniz receberão 960.427 euros, a Ribeira Brava e Ponta do Sol 993.867 euros, a Calheta 948.981 euros e Santana 834.374 euros.

Estes apoios visam garantir o funcionamento regular das corporações e reforçar a capacidade de resposta operacional dos bombeiros voluntários em toda a Região Autónoma da Madeira.