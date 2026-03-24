A polémica dos postais da Madeira… que não eram da Madeira

Uma polémica relacionada com a venda de postais alusivos à Madeira ‘rebentou’ há 36 anos. Apesar de conterem a denominação ‘Madeira’, várias imagens nada tinham a ver com a nossa Região, o que estava a gerar queixas.

Praias idílicas com palmeiras, com ondas a banharem a areia dourada eram apenas algumas das imagens que supostamente ilustravam a ilha da Madeira. Esta era uma suposta venda turística de uma ilha que, na realidade, não era a da Madeira.

Além disso, havia relatos de outras imagens como a de duas freiras com um rádio e uma garrafa de whisky, com a inscrição ‘Dia Livre’ em várias línguas. Outra imagem continha um porco a fumar um cigarro. A verdade é que estas imagens eram vendidas tanto na Madeira, como em Canárias, no Sul de Espanha ou na Grécia, mudando apenas o nome da ‘localidade’ que aparecia no postal.

A DASPER, empresa responsável pela emissão das séries de postais, afastava qualquer polémica e afirmava que apesar de constar a inscrição Madeira, tratava-se de um produto puramente comercial, até porque “ninguém acredita” que aquelas imagens tinham sido captadas na Região.

Já para a Secretaria regional do Turismo, os postais” podem induzir a erro o turista”, na medida em que chamam a atenção para uma realidade que não existe.

Na verdade, actualmente, continuam a ser vendidos postais para todos os gostos, desde os mais fiéis à realidade e com símbolos da Região, até aos mais humorísticos e disparatados, pois parece haver mercado para tudo.