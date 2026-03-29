Art Hub Madeira acolhe craft sustentável e arte internacional

O ARThubMadeira – situado dentro do Art Center Caravel, no Funchal – acolheu iniciativas internacionais nas áreas do craft e das artes visuais, que reuniram participantes de vários países na Madeira, ao longo do mês de Março.

O espaço, gerido pela associação cultural sem fins lucrativos ARTE.M, funciona como um centro criativo que apoia artistas locais e internacionais através de diversas iniciativas.

Encontros promovem sustentabilidade

Cerca de 50 participantes, provenientes de mais de cinco países, juntaram-se às duas sessões do Sustainable Craft Happening, realizadas nos dias 21 e 28 de Março, no Art Hub Madeira, no âmbito do projecto europeu CraftWork4All, cofinanciado pelo programa Europa Criativa.

As sessões foram dinamizadas pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural, parceira portuguesa no consórcio internacional, envolvendo público local, criadores amadores e profissionais, com o objectivo de promover práticas sustentáveis e a colaboração entre artistas.

Durante os encontros, os participantes exploraram diferentes técnicas, com enfoque na reutilização de materiais e na sustentabilidade dos processos criativos.

Foram desenvolvidas duas temáticas principais. A primeira – ‘Reborn Beauty. Sustainable Jewelry’ – foi dedicada à joalharia sustentável e orientada pela designer de moda madeirense Diana Quintal e pela artista romena Anita Gabor, joalheira e também designer.

Já segunda – ‘Madeira Viva — Sustainable Mosaic’ – foi centrada na arte do mosaico reuniu artistas como criadora de origem ucraniana baseada na Madeira, Nataliia Delibazoglo, e a artista checa Michaela Sulková.

As iniciativas destacaram também a dimensão terapêutica do craft. “O craft é um processo em que nos permitimos estar presentes — sem medo de julgamento, sem pressão. É um espaço onde simplesmente nos deixamos ser”, afirmou Nataliia Delibazogl.

Segundo a organização, todas as actividades integrarão o mapa criativo europeu do projecto CraftWork4All, contribuindo para a valorização de práticas sustentáveis no sector.

Exposição “Traces” encerra residência artística

Paralelamente, terminou uma residência artística internacional com a participação de sete estudantes da Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca, na Roménia, que culminou na abertura da exposição ‘Traces’, patente no Art Center Caravel e no ARThub Madeira.

Durante duas semanas, os jovens artistas desenvolveram trabalhos em pintura, escultura e práticas experimentais, inspirados na paisagem e nas experiências vividas na ilha.

A exposição apresenta reflexões sobre “as marcas deixadas pelo lugar — memórias, impressões e relações entre identidade e território”.

A residência decorreu no âmbito de um programa de estágio internacional financiado pelo Erasmus+, visando promover a mobilidade artística e o intercâmbio cultural.

A exposição ‘Traces’ estará aberta ao público durante duas semanas.