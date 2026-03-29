Nona Sinfonia de Beethoven encerra Festival de Música da Madeira na Sé

A XXXIX edição do Festival de Música da Madeira terminou, este sábado, com a interpretação da Nona Sinfonia de Beethoven, num concerto que esgotou a Sé do Funchal.

A actuação reuniu cerca de 160 músicos, entre a Orquestra Clássica da Madeira, o Coro Sinfónico Inês de Castro e o Coro de Câmara da Madeira, além dos solistas Maria Zapata, Ustinya Malinina, Marco Alves dos Santos e Gabriel Alonso, sob direção do maestro Gianluca Marcianò.

Segundo a organização, o concerto foi marcado por “uma verdadeira festa musical de celebração e júbilo”, destacando-se pela intensidade interpretativa e pela forte adesão do público, que aplaudiu de pé no final.

“O poder sonoro instrumental e vocal foram marcantes e emocionantes levando o público a uma delirante ovação aos artistas”, sublinha Norberto Gomes, director artístico do Festival de Música da Madeira.

A edição deste ano do festival decorreu entre 7 e 28 de Março, reunindo músicos consagrados, jovens talentos e agrupamentos internacionais, reforçando a aposta na divulgação da música erudita na Região.

Este concerto representou o final desta edição do Festival de Música da Madeira que tem trazido à Madeira propostas musicais de destaque, através de músicos consagrados, jovens premiados e em início de carreira e agrupamentos que pisam salas um pouco por todo o mundo. Foi um concerto que refletiu expressões de felicidade, libertação e elevação espiritual Norberto Gomes, director artístico do Festival de Música da Madeira

A organização sublinha ainda a presença significativa de jovens na assistência, considerando tratar-se de um sinal positivo para o futuro da música clássica.