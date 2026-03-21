Busch Trio encanta público na Madeira
O XXXIX Festival de Música da Madeira apresentou hoje um dos pontos altos desta edição, num concerto com um formato de Música de Câmara, com o premiado e internacionalmente reconhecido Busch Trio. Mathieu van Bellen no violino, Ori Epstein no violoncelo e Omri Epstein no piano deliciaram o público com um leque de três obras emblemáticas da criação do mestre Alemâo, Ludwig van Beethoven.
O público teve oportunidade de assistir a interpretações absolutamente solidificadas entre os três artistas com construções monumentais do ponto de vista formal das obras e domínio técnico irrepreensível de cada instrumentista.
Rendidos ao momento único de beleza e intensidade musical, o público que compareceu ao sexto concerto do XXXIX Festival de Música da Madeira e preencheu a capacidade do Salão Nobre da Assembleia, ovacionou os artista sendo brindado com o Adagio do Trio Op. 11 igualmente de Beethoven, onde o Busch Trio foi, novamente, sublime na interpretação.
Este concerto teve lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, ao abrigo do protocolo entre esta entidade e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora e dinamizadora da Orquestra Clássica da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Próximo'.