Saxofonistas internacionais apresentam "o melhor que a nova geração de músicos tem” na Madeira

O concerto do MAAT - Saxophone Quartet apresentou-se este sábado, 21 de Março, no âmbito da XXXIX edição do Festival de Música da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. O evento registou lotação esgotada.

Em palco estiveram Daniel Ferreira, Catarina Gomes, Pedro Silva e Mafalda Oliveira, integrantes do quarteto sediado nos Países Baixos, que apresentaram um programa caracterizado pela coesão sonora, versatilidade e consistência técnica. Em nota emitida, o director artístico do festival, Norberto Gomes, destaca que o grupo proporcionou “uma experiência musical e sensorial sonora sublime”, evidenciando “uma capacidade extraordinária de interpretar diferentes estilos”.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

Durante o concerto, destacou-se o equilíbrio tímbrico entre os quatro instrumentos, descrito como “uma coerência trabalhada e musicalmente muito convincente”, bem como a desenvoltura técnica e o compromisso interpretativo dos músicos, refere o responsável.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

Após prolongados aplausos, o quarteto regressou ao palco para um encore, interpretando o fado 'No Teu Poema', de José Luís Tinoco, tema celebrado por Carlos do Carmo.

O MAAT-Saxophone Quartet foi laureado no Prémio Jovens Músicos da RTP Antena 2, sendo apontado como representativo de uma nova geração de intérpretes. A organização sublinha que “estes jovens artistas representam o melhor que a nova geração de músicos tem para apresentar ao público”.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

A assistência contou com a presença significativa de jovens músicos, um facto considerado revelador da importância da música nas novas gerações e “indicador de um futuro promissor para a música erudita”.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

O concerto integrou a iniciativa Parlamento Mais Próximo, ao abrigo de um protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

O Festival de Música da Madeira conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República, tendo como principal financiador o Banco BPI/Fundação La Caixa, além do apoio da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e da chancela da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura. O evento possui ainda o selo 'Europe for Festivals, Festivals for Europe' 2026-2027.