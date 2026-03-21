MSC Musica inicia no Funchal viagem de uma semana
O navio MSC Musica, que esta manhã chegou ao porto do Funchal, dá início a uma viagem de uma semana, pela Madeira e Canárias. Hoje protagoniza uma operação de turnaround parcial, movimentando cerca de 700 passageiros: 333 desembarcam (terminam a viagem iniciada sábado passado, no Funchal) e outros 371 desembarcam (iniciam o cruzeiro).
O navio, da MSC Cruises, chegou ao Funchal pelas 8 horas, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, e vai ficar na cidade até às 17 horas, quando parte para Santa Cruz de Tenerife. Está a navegar com 2.519 passageiros e 945 tripulantes. Depois Tenerife, segue para Lanzarote, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria, antes de regressar ao Funchal no próximo sábado, dia 28 de Março.
O porto do Funchal deverá acolher amanhã, domingo, o 'Costa Fortuna', que também realizará uma operação de turnaround.