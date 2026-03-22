Rafael Kyrychenko apresenta recital no Festival de Música da Madeira

O pianista Rafael Kyrychenko apresentou-se este domingo, 22 de Março, a solo no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do XXXIX Festival de Música da Madeira, interpretando obras de Messiaen, Beethoven e Schumann.

Formado inicialmente no Conservatório - Escola das Artes da Madeira e distinguido em concursos nacionais e internacionais, o músico regressou ao palco regional onde já actuou diversas vezes, tanto em recitais como em colaboração com a Orquestra Clássica da Madeira.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

Segundo o director artístico do festival, Norberto Gomes, “o público teve oportunidade de ouvir Rafael Kyrychenko numa fase madura da sua vida profissional, evidenciando não apenas competência técnica, mas também uma interpretação profunda e ponderada, realçando a mensagem musical dentro de cada obra musical”.

O recital foi marcado por uma abordagem interpretativa centrada na expressividade e na exploração das diferentes linguagens dos compositores apresentados. “Com a voz do piano, Kyrychenko demonstrou uma busca constante por um som genuíno, reflexivo e, por momentos, contemplativo, num compromisso devoto e de reverência às obras interpretadas”, descreve Norberto Gomes.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

Após o programa principal, e na sequência de “ovações e longos aplausos”, o pianista regressou ao palco para interpretar a Fantasia Cromática em ré menor, de Bach, como peça extra. Norberto Gomes reforça o reconhecimento ao artista: "O Festival de Música da Madeira sente-se honrado com estas apresentações e com a possibilidade de presentear o público com o melhor que se faz nesta área."

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

O concerto, que correspondeu ao oitavo momento do festival, contou com sala cheia e uma presença significativa de jovens músicos na assistência. Para Norberto Gomes, este facto “é revelador da importância da música na formação das novas gerações e de um futuro promissor para a música erudita”.

O evento realizou-se no âmbito de um protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, integrado na iniciativa Parlamento Mais Próximo.

Foto Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM

O Festival de Música da Madeira decorre com o Alto Patrocínio do Presidente da República e conta com financiamento e apoios institucionais e privados, incluindo o Banco BPI/Fundação La Caixa e entidades governamentais regionais, bem como com a distinção europeia EFFE 2026-2027.