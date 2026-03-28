Dia Regional do Engenheiro assinalado no Porto Santo

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros comemora, esta tarde, a partir das 15 horas, o Dia Regional do Engenheiro, com uma cerimónia que terá lugar no Centro Cultural de Congressos do Porto Santo.

Trata-se da quarta edição das celebrações do Dia Regional do Engenheiro, uma data assinalada desde 2023 com o objectivo de comemorar a presença contínua da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira desde Março de 1986.

A comemoração inclui uma homenagem a dois Engenheiros cujas actividades profissionais contribuíram ou têm vindo a contribuir de forma muito relevante para o desenvolvimento da ilha do Porto Santo, contando com uma sessão de reconhecimento público aos Engenheiros que vivem no Porto Santo e dedicam a sua vida profissional ao desenvolvimento sustentável da Ilha Dourada da Região Autónoma da Madeira.

O evento vai contar com a presença do bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, Fernando de Almeida Santos, do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, do secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas em representação do Presidente do Governo Regional, Pedro Rodrigues, e da presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 12h30 - Conferência do JPP, com o tema 'Autonomia e Revisão Constitucional (II)', que conta com a participação de Alberto João Jardim, no Espaço IDEIA, junto à Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h30 - O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma iniciativa em frente à Câmara Municipal de Santa Cruz.

- 10h00 - O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, vai realizar uma reunião técnica com o Serviço Municipal de Protecção Civil, no âmbito do deslizamento ocorrido na zona da Seara Velha

- 11h00 - Iniciativa da União dos Sindicatos da Madeira, contra o Pacote Laboral, sob o lema 'Acabar com a Precariedade – Mais Salários e Direitos', na Rua Fernão de Ornelas, junto à Feira dos Tecidos

- 13h00 - CDS promove almoço-debate na freguesia do Monte, com José Manuel Rodrigues, no Colégio Infante D. Henrique

- 15h30 - Espectáculo ‘Baião de Oxigénio’, com João Baião, no Centro de Congressos do Casino da Madeira

- 20h30 - O Município do Funchal irá apagar as luzes em alguns dos edifícios e monumentos mais emblemáticos, em prol da iniciativa Hora do Planeta

- 20h30 - A Câmara Municipal da Calheta vai voltar a assinalar a Hora do Planeta' com uma caminhada noturna, na vila da Calheta

CURIOSIDADES:

- Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses e Dia Nacional da Juventude;

- Este é o octogésimo sétimo dia do ano. Faltam 278 dias para o termo de 2026;

EFEMÉRIDES:

1515 - Nasce a freira espanhola Santa Teresa de Ávila, reformou a Ordem do Carmelo e instituiu as Carmelitas Descalças. Autora Livro das Fundações (1610), O Caminho da Perfeição (1583) e O Castelo Interior (1588). Foi elevada a doutora da igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI.

1800 - O Parlamento irlandês aprova a Lei de União com a Inglaterra. O Ato de União recebeu a aprovação real a 1 de agosto de 1800 e entrou em vigor a 1 de janeiro de 1801.

1810 - Nasce Alexandre Herculano, historiador, romancista e político liberal português, último presidente do município de Belém, autor de "Eurico, o Presbítero", renovador da historiografia portuguesa.

1895 -- Publicação da lei eleitoral. Os círculos passam a corresponder aos distritos e as minorias não são representadas.

1930 -- Na Turquia, Constantinopla passa a designar-se Istambul e Angorá, Ancara.

1939 -- Final da Guerra Civil de Espanha com a rendição de Madrid às forças do general Francisco Franco.

1941 -- Morre, aos 59 anos, a escritora inglesa Virginia Woolf, autora de "Rumo ao Farol", "As Ondas" e "Orlando", entre outras obras.

1943 -- Morre, com 69 anos, o compositor e pianista russo Sergey Vasilyevich Rachmaninoff.

1962 - A OAS (Organização do Exército Secreto Francês na Argélia) anuncia o início da guerrilha, para tentar evitar a independência.

1973 -- O decreto-lei 133/73, emitido pelo Ministério da Economia -- Secretaria de Estado da Industria e publicado no Diário do Governo n. 74/1973, define o estatuto legal dos parques industriais e cria a Empresa Pública de Parques Industriais.

1974 - Realiza-se o primeiro encontro da Canção Portuguesa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com José Afonso.

- O arquiteto e designer húngaro Erno Rubik cria o Cubo Rubik.

1977 - É formalizado o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE).

1978 - É instituído o 12.º ano de escolaridade, em substituição do Ano Propedêutico.

1979 - Acidente na central nuclear de Three Mile Island, em Harrisburg, estado norte-americano de Pennsylvania.

1985 -- Morre, com 97 anos, o pintor de origem russa Marc Chagall, nome essencial da arte no século XX.

1987 - Perante a moção de censura do PRD (Partido Renovador Democrático), o primeiro-ministro Cavaco Silva defende a antecipação das eleições.

1988 -- Primeira greve geral junta centrais sindicais UGT e CGTP.

1989 -- Morre, com 91 anos, o filólogo e escritor Manuel Rodrigues Lapa. Autor de Origens da Poesia Lírica em Portugal na Idade Média (1930), Lições de Literatura Portuguesa (1934) e Estudos Galego-Portugueses (1979).

1994 - Morre, aos 84 anos, o dramaturgo francês de origem romena Eugène Ionesco, autor da "antipeça" de um ato La Cantatrice chauve (1949) 'A soprano careca' que inspirou uma revolução nas técnicas dramáticas e ajudou a inaugurar o Teatro do Absurdo. Eleito para a Academia Francesa em 1970.

1995 -- O filme "Forrest Gump", de Robert Zemeckis, conquista seis Óscares da Academia de Hollywood, entre os quais os de Melhor Filme e de Melhor Realização.

2000 - Os restos mortais do Papa português João XXI, Pedro Julião ou Pedro Hispano, são trasladados para a nave central da Catedral de Viterbo, em Itália.

2001 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, afirma que os Estados Unidos não vão cumprir as normas do Protocolo de Quioto, ou Kyoto, por não aceitarem medidas que possam "prejudicar a economia" do país.

2004 -- Morre, com 82 anos, o ator britânico Peter Alexander Ustinov, premiado com dois Óscares, por "Spartacus" (1960) e "Topkapi" (1965), um Globo de Ouro por "Quo Vadis" (1951) e três Emmmys, prémios de televisão. Foi, durante 35 anos, embaixador de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

2005 -- O Ministério da Educação informa que as escolas do 1º ciclo do ensino básico vão leccionar a disciplina de Inglês aos alunos do 3º ano de escolaridade, a partir do próximo ano lectivo.

2006 - O Tribunal Arbitral para as Vítimas de Abuso Sexual da Casa Pia - criado a 29 de Junho de 2004 por decisão dos ministérios da Segurança Social, Finanças e Justiça - condena o Estado a pagar mais de dois milhões de euros de indemnizações a 44 vítimas de abusos sexuais da Casa Pia de Lisboa.

- Tem início uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas, em Paris, França, contra o Contrato de Primeiro Emprego, convocada por estudantes e sindicatos.

- O Kadima, partido centrista israelita liderado pelo primeiro-ministro interino Ehud Olmer, vence as eleições legislativas em Israel.

- Morre, aos 88 anos, Caspar Weinberger, advogado e antigo secretário da Defesa do Presidente norte-americano, Ronald Reagan, envolvido no escândalo Irão-Contras (plano secreto de financiamento da guerrilha nicaraguense, os "contras", através de venda clandestina de armas ao Irão, país com o qual os Estados Unidos não mantinham relações diplomáticas).

2007 - É inaugurada em Serpa, distrito de Beja, a Central Solar Fotovoltaica, a maior central solar do mundo, que vai permitir produzir energia "limpa" para a rede eléctrica nacional nos próximos 15 anos.

- Morre, com 59 anos, Luís de Miranda Rocha, jornalista, poeta e crítico literário. Autor de obras de poesia como "O Corpo e o Muro" (1968), "Os Sextos Sentidos" (1982) e "Os arredores do Mar, os Subúrbios da Noite" (1993).

2008 - O Presidente cubano, Raúl Castro, permite, através de um anúncio feito pela empresa telefónica estatal, a posse de telemóveis, a título pessoal, pelos cubanos.

2009 -- Morre, aos 72 anos, Fernando Correia Martins, compositor e regente da chamada música ligeira, um dos últimos protagonistas da época de ouro da "revista à portuguesa", autor de "Ele e Ela".

- Morre, com 84 anos, Maurice Jarre, compositor francês, conhecido pelas bandas sonoras de filmes como "Lawrende da Arábia", "Doutor Jivago" ou "Passagem para a Índia".

2012 -- O ex-lider cubano Fidel Castro encontra-se com o Papa Bento XVI, em visita oficial a Cuba.

-- Morre, com 88 anos, Earl Scruggs, lenda norte-americana do banjo que revolucionou o modo de tocar este instrumento e contribuiu para popularizar o "bluegrass", um subgénero da música "country". O instrumental do duo "Foggy mountain breakdown" ganhou um prémio Grammy em 1967 e fez parte da banda sonora do filme "Bonnie e Clyde", com Warren Beatty e Faye Dunaway.

2016 - O tribunal de Luanda condena a penas entre dois anos e três meses e oito anos e seis meses de prisão efetiva os 17 ativistas angolanos julgados por coautoria de atos preparatórios para uma rebelião. No caso do 'rapper' luso-angolano Luaty Beirão, a pena, em cúmulo jurídico também por falsificação de documentos, foi de cinco anos e seis meses de cadeia.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2016, sem dúvidas de constitucionalidade, considerando que se trata de "uma solução de compromisso" entre Governo e instituições europeias.

2017 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma da Assembleia da República que reduz o pagamento especial por conta, aprovado em votação final global no passado dia 10.

- Centenas de civis morrem dentro de casa ou em refúgios durante um bombardeamento em Mossul depois de o Governo do Iraque lhes ter pedido para não fugirem da ofensiva na cidade.

- Morre, aos 87 anos, Ahmed Kathrada, ativista sul-africano e companheiro de luta de Nelson Mandela (1918-2013) contra o 'apartheid' na África do Sul.

2018 - Os líderes da China, Xi Jinping, e da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, reúnem-se em Pequim, China, na primeira viagem ao estrangeiro de Kim Jong-un desde que assumiu o poder, em 2011.

2019 -- O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, passa a estar impedido legalmente de exercer qualquer cargo público, durante 15 anos, por decisão da Controladoria Geral da República da Venezuela.

- Morre, aos 70 anos, José Luís Mendonça Nunes (Zeca Mendonça), histórico assessor de imprensa do PSD.

- Morre, aos 86 anos, Antero da Palma-Carlos, médico fundador do Centro de Diagnóstico e Tratamento em Alergologia, Imunologia Clínica e Medicina Interna. Presidiu à International Association of Asthmology (Interasma) e à Foundation for Allergy Research in Europe-FARE. Foi vice-presidente da EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito francesa, Medalha de Ouro da Universidade de Nagoya, no Japão, e a Medalha de Ouro da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica.

2021 - A judoca Rochele Nunes fecha a participação portuguesa no Grand Slam de Tbilissi, Geórgia, com a conquista da medalha de prata na categoria de +78 kg, ao perder na final com a chinesa Shiyan Xu, por 'ippon'.

- O Sporting vence o Benfica por 6-2 e conquista a Taça da Liga masculina de futsal, na primeira vez em que conseguiu bater os 'encarnados' em finais desta competição, em Sines, Setúbal.

- O Benfica conquista a primeira edição da Taça da Liga feminina de futsal, ao vencer o Nun'Álvares por 4-2, na final da prova, em Sines, Setúbal.

2023 - Duas pessoas morrem no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca.

- Morre, aos 71 anos, Ryuichi Sakamoto, compositor japonês, com uma obra que abrangeu várias etapas, desde o sucesso da YMO até à composição de bandas sonoras. Premiado com um Óscar pela banda sonora do filme "O Último Imperador", de Bernardo Bertolucci, em 1987. Como ator participou no filme "Feliz Natal, Mr. Lawrence", com o músico britânico David Bowie, tendo também desenvolvido o tema principal desse filme, galardoado com um prémio BAFTA.

2024 - Morre, aos 87 anos, o ator norte-americano Louis Gossett Jr., o primeiro ator negro a conquistar um Óscar de Melhor Ator Secundário pelo desempenho do autoritário sargento Emil Foley em "Oficial e Cavalheiro", de Taylor Hackford (1982), e um Emmy para Melhor Ator pela interpretação de Fiddler na série "Raízes".

2025 - Um sismo de 7,7 graus de magnitude na escala de Richter atinge o noroeste de Myanmar (antiga Birmânia), provocando pelo menos 2.719 mortos, 4.521 feridos e 441 desaparecidos.

PENSAMENTO DO DIA: