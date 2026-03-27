Alegado homicida da Matur encontrado em casa

O alegado homicida de Machico foi encontrado em casa, de onde nunca terá saído, dizem os vizinhos, que alertaram a Polícia Judiciária. A polícia de investigação terá ido ao local, tendo o suspeito de matar a mãe na passada segunda-feira em Água de Pena se atirado da varanda e sido levado para o hospital.

O crime cometido abalou a população residente na Matur e chocou a Região e o país, pela eventual brutalidade perpetrada.

Quatro dias após buscas das autoridades, que mobilizaram também drones e cães, o presumível homicida, que terá já estado internado devido a questões mentais, acabou por ser capturado.