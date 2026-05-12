Florentino Pérez convoca eleições e recandidata-se a novo mandato no Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, anunciou hoje que vai pedir a convocação de eleições para os órgãos diretivos do clube espanhol, às quais se recandidatará, rejeitando demitir-se.

"Lamento informar que não vou renunciar. Pedi à Comissão Eleitoral que inicie o processo eleitoral para a eleição da direção, à qual nos vamos apresentar", afirmou Florentino Pérez, numa conferência de imprensa realizada na Cidade Desportiva do clube madridista.

O dirigente, de 79 anos, justificou a decisão com a necessidade de defender o modelo associativo do Real Madrid, sublinhando que desde 2000 trabalha "para que os proprietários do clube sejam os sócios, ao contrário do que acontece noutros clubes".

"Tomámos esta decisão porque se criou uma situação absurda para gerar uma corrente de opinião contra os interesses do Real Madrid e sobretudo contra mim", acrescentou.

Florentino Pérez considerou ainda que algumas críticas recentes surgiram na sequência de resultados desportivos abaixo das expectativas, admitindo que, "no desporto, nem sempre se ganha", mas acusando alguns setores de aproveitarem o momento para o atacar "pessoalmente".

O empresário espanhol assegurou também estar "em perfeita saúde", afastando especulações sobre uma eventual saída da presidência.

Florentino Pérez lidera o Real Madrid desde 2000, com uma interrupção entre 2006 e 2009, período durante o qual o clube conquistou vários títulos nacionais e internacionais, incluindo 15 edições da Liga dos Campeões europeus.