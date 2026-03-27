Nacional derrotado pela AD Machico em jogo particular

O Nacional, da I Liga de futebol, perdeu hoje frente à AD Machico, do Campeonato de Portugal, por 3-2, num jogo particular disputado no Estádio da Madeira e que serviu para dar minutos a jogadores menos utilizados.

Num encontro realizado à porta fechada, os golos do Nacional foram apontados por Witi e Chiheb Labidi, insuficientes para impedir o triunfo da formação do quarto escalão, segundo as informações no site oficial dos 'alvinegros'.

O plantel do conjunto 16.° classificado da I Liga goza agora de dois dias de folga, voltando aos trabalhos na segunda-feira, em sessão de treino agendada para as 16:00, no Estádio da Madeira, no Funchal.