PSD defende que país está melhor e que é AD que vai "limpar Portugal" da incompetência e do populismo

O deputado do PSD Gonçalo Capitão defendeu hoje que o país está melhor e que é a AD que pode "limpar Portugal" da incompetência que atribuiu aos socialistas e do populismo, numa referência ao Chega.

Numa declaração política em tom quase humorístico, o deputado deixou aos jovens a mensagem de que "este país está muito melhor do que há 51 anos, no tempo do tal Salazar".

"Perguntem aos vossos pais e aos vossos avós como era, até na década de 70, a educação, a saúde, a alimentação. E bastava um Salazar para vos mandar para a cadeia para publicarem uma opinião. Não são precisos três, porque três continuaram a ser o triplo de zero", disse, numa referência clara a frases do líder do Chega, André Ventura.

Em tom irónico, o deputado prosseguiu com as críticas ao partido à sua direita: "Façam o favor de me mandar para a minha terra".

"Porque na minha terra a cor não é fronteira, a orientação não é barreira, a moeda é o respeito e a bandeira é a liberdade. Na minha terra não há lugar para racistas, para intolerantes, para adeptos da violência doméstica ou no namoro, para misóginos ou para preconceituosos de qualquer espécie", disse.

No entanto, as críticas dirigiram-se também para a esquerda, que acusou de "falinhas mansas" e de não ter passado as "boas ideias" à prática.

"Estamos ou não estamos melhor? O salário mínimo e o médio sobem constantemente e o desemprego está em níveis mínimos históricos. Estamos ou não estamos melhor?", foi repetindo o deputado, com a bancada do PSD a responder afirmativamente.

Gonçalo Capitão deixou um pedido aos jovens eleitores: "Continuem, deem 'like' aos tik-toks dos outros, mas continuem a votar na AD".

"Todos nós, todos juntos, é que vamos limpar Portugal do populismo de uns e da incompetência de outros", afirmou.

Na fase de pedidos de esclarecimento, o deputado do PSD foi desafiado pelo Livre a tirar consequências das suas palavras.

"Os 'tiktokers' da desgraça são, sem dúvida, um problema que nós temos na sociedade hoje em dia. Mas não é o partido Livre que tem entendimentos, que anda a fazer arranjinhos com os 'tiktokers' da desgraça. É o seu, é o seu", criticou Tomás Cardoso Pereira.

Na resposta, o deputado disse não ter culpa que o eleitorado não tenha dado muita relevância política ao Livre.

"A nós deu-nos muita relevância, mas disse que temos que falar com todas as forças presentes neste parlamento (...) Nós falamos com todos, ouvimos toda a gente", justificou.

O deputado do PSD ouviu também críticas da oposição sobre os dados hoje conhecidos que dão conta de que a carga fiscal aumentou em 2025 e lamentos que não tenha abordado a situação da saúde ou a reforma laboral.