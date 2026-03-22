 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Caminho bloqueado por derrocadas e queda de árvores em Machico

Cova do Castanheiro, em Santo António da Serra, interdito à circulação

None
foto PCM

O Caminho da Cova do Castanheiro, na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Machico, encontra-se encerrado ao trânsito. A Protecção Civil de Machico informa que a via foi totalmente obstruída por derrocadas e queda de árvores, impossibilitando a circulação de viaturas e peões.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo