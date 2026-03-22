Caminho bloqueado por derrocadas e queda de árvores em Machico
Cova do Castanheiro, em Santo António da Serra, interdito à circulação
O Caminho da Cova do Castanheiro, na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Machico, encontra-se encerrado ao trânsito. A Protecção Civil de Machico informa que a via foi totalmente obstruída por derrocadas e queda de árvores, impossibilitando a circulação de viaturas e peões.
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