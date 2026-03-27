CMF alerta para Interrupção do abastecimento de água no Curral dos Romeiros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que devido ao rebentamento da rede de distribuição de água na Estrada do Curral dos Romeiros será necessário interromper o abastecimento em vários arruamentos enquanto os serviços da autarquia procedem às necessárias reparações, com a duração prevista de seis horas.

Seguem-se os arruamentos: Travessa do Manerra, Vereda Ribeiro Domingos Dias, Estrada do Curral dos Romeiros, Escadas do Ribeiro Domingos Dias, Caminho das Voltas (até número 70) e Caminho do Meio ( até numero138).

A autarquia informa que "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis".