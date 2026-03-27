Protecção Civil mobilizada no Curral das Freiras

A secretária regional da Inclusão e Protecção Civil, Micaela Freitas, e o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Ricardo Marques, já se encontram no Curral das Freiras a acompanhar no terreno a situação que, ao que tudo indica, assume uma extensão significativa.

No local estão também técnicos do LREC – Laboratório Regional de Engenharia Civil – que estão a proceder à avaliação técnica das condições do terreno, numa primeira leitura essencial para perceber o alcance da ocorrência e os riscos associados.

Foto Rui Silva/ASPRESS

As entidades estão, nesta fase, a fazer um ponto de situação conjunto, cruzando informação operacional com a análise técnica, de forma a garantir uma resposta adequada e fundamentada. A prioridade passa por avaliar a estabilidade da área afectada, salvaguardar pessoas e bens e definir eventuais medidas imediatas a implementar.

Fonte da Protecção Civil indica que a intervenção está a decorrer de forma articulada entre os vários agentes, sendo esperado um primeiro balanço mais detalhado nas próximas horas, à medida que os trabalhos de avaliação no terreno avancem.

A dimensão da ocorrência e a necessidade de análise especializada levaram à mobilização destes meios técnicos e institucionais, num esforço coordenado para assegurar uma resposta rápida e eficaz.