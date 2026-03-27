GR instala posto de trabalho permanente no Curral das Freiras na sequência da derrocada

No âmbito da derrocada ocorrida no sítio da Seara Velha, na freguesia do Curral das Freiras, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas instalou um posto de trabalho permanente do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) na Junta de Freguesia local.

O posto tem como objectivo garantir a proximidade à zona afectada e acompanhar de forma contínua os trabalhos de intervenção, bem como assegurar o apoio técnico necessário às entidades competentes no terreno.