Restabelecido o acesso ao Curral das Freiras
A Junta de Freguesia do Curral das Freiras informou, através de uma publicação nas redes sociais, que a estrada principal que dá acesso à freguesia já está desobstruída, todavia a circulação ainda está sujeita a limitações.
"Pedimos que respeitem todas as indicações no local e circulem com máxima precaução", solicita a junta, acrescentando que o acesso à Terra Chã de Cima foi igualmente restabelecido, ainda com algumas restrições.
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