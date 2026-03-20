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Restabelecido o acesso ao Curral das Freiras

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Foto Facebook/ Junta de Freguesia Curral das Freiras

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras informou, através de uma publicação nas redes sociais, que a estrada principal que dá acesso à freguesia já está desobstruída, todavia a circulação ainda está sujeita a limitações. 

"Pedimos que respeitem todas as indicações no local e circulem com máxima precaução", solicita a junta, acrescentando que o acesso à Terra Chã de Cima foi igualmente restabelecido, ainda com algumas restrições. 

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