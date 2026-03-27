“O bicho-papão não é o Alojamento Local”, diz Albuquerque

À margem de um evento sobre imobiliário no Colégio dos Jesuítas, Miguel Albuquerque comentou a crise habitacional na Madeira, afastando o alojamento local como principal responsável. “O bicho-papão não é o Alojamento Local”, afirmou, defendendo que o problema exige soluções estruturais, sobretudo ao nível do aumento da oferta.

Ainda assim, reconheceu a importância de alguma regulação, sublinhando que “a decisão da Câmara do Funchal foi uma boa decisão”, referindo-se às restrições impostas em prédios de habitação colectiva. O governante admitiu, porém, a necessidade de flexibilidade, nomeadamente para permitir a reabilitação de zonas históricas.

No que toca às medidas em curso, destacou o investimento na habitação de renda acessível. Segundo indicou, já foram entregues cerca de 500 fogos, estando previstas mais 300 até ao Verão, com prioridade para jovens casais e famílias com maiores dificuldades.

Miguel Albuquerque reforçou ainda a necessidade de conciliar o acesso à habitação com a atracção de investimento estrangeiro, considerando que ambos são fundamentais para o desenvolvimento da região. Defendeu, por isso, políticas públicas activas — incluindo construção pública, semi-pública e cooperativa — como forma de garantir mais oferta habitacional sem comprometer o crescimento económico.