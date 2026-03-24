Miguel Albuquerque diz que reunião com Presidente foi positiva

À margem da cerimónia de reabertura da loja do Pingo Doce do Lido, no Funchal, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou a reunião mantida ontem em Belém com o Presidente da República, considerando-a positiva.

Miguel Albuquerque discutiu finanças regionais e defesa com Presidente da República O chefe do Governo Regional da Madeira discutiu hoje com o Presidente da República o futuro da região autónoma, nomeadamente a Lei das Finanças Regionais e investimentos na defesa da plataforma continental.

“A reunião correu muito bem. Falámos sobre a Madeira. Não vou confidenciar a conversa, mas o Presidente foi muito amável. Abordámos a situação presente e futura da região, nomeadamente a revisão da Lei das Finanças Regionais e a injustiça de a Madeira ser penalizada pelo fundo de coesão devido ao seu crescimento”, explicou.

Albuquerque acrescentou que a agenda incluiu também os investimentos estruturais que o Estado deve realizar na Madeira, particularmente nas áreas da Defesa e Segurança, abrangendo portos, aeroportos, fiscalização do mar territorial, rotas marítimas, cabos submarinos e espaço aéreo.

Questionado sobre o subsídio de mobilidade, o presidente regional disse que “não há nada de novo. Mas acho que a situação vai ficar resolvida”, antes do próximo Verão