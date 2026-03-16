Papa visitará locais cristãos e não-cristãos durante a sua passagem por África

O Papa Leão XIV visitará uma mesquita, um orfanato, um hospital psiquiátrico e uma prisão, durante a viagem a África, no próximo mês, que inclui em Angola, além de Luanda, Kilamba, Muxima e Saurimo, anunciou hoje o Vaticano.

A viagem pelo continente africano, que ocorrerá entre 13 e 23 de abril, vai incluir visitas à Argélia, Angola, Camarões e Guiné Equatorial, segundo o programa divulgado hoje pelo Vaticano.

Durante as visitas, o santo padre passará por 11 cidades e fará cerca de 25 discursos, saudações e homilias.

A viagem começará a 13 de abril, quando o Papa chega a Argel, capital da Argélia, para seguir as pegadas de Santo Agostinho, uma vez que Leão XIV é agostiniano.

Após a cerimónia oficial de boas-vindas, visitará o Monumento dos Mártires (Maqam Echahid) e reunir-se-á com o Presidente da República no Palácio Presidencial. Posteriormente, manterá um encontro com autoridades, representantes da sociedade civil e o corpo diplomático.

Durante esse dia, visitará também a Grande Mesquita de Argel e reunir-se-á com a comunidade católica na basílica de Nossa Senhora de África.

No dia seguinte, viajará para Annaba, onde visitará o sítio arqueológico de Hipona, ligado à figura de Santo Agostinho, bem como uma casa de acolhimento para idosos das Irmãzinhas dos Pobres. Ali celebrará a Santa Missa na Basílica de Santo Agostinho antes de regressar a Argel.

Na Argélia, com uma população de 48 milhões de habitantes, maioritariamente muçulmanos sunitas, a Igreja Católica conta com aproximadamente 6.000 fiéis, e Leão XIV procura ali continuar a construir pontes com o Islão.

A 15 de abril, o Pontífice deslocar-se-á para Yaoundé, a capital dos Camarões, onde se reunirá com as autoridades do país - nomeadamente o Presidente Paul Biya - visitará o orfanato Ngul Zamba e manterá um encontro privado com os bispos do país.

Durante a sua visita, também viajará para Bamenda, onde participará num encontro pela paz com a comunidade local e celebrará uma missa.

O país vive uma guerra civil há uma década em regiões de língua inglesa, sendo esta uma nação de maioria francófona.

Além disso, visitará Douala, onde presidirá a uma celebração eucarística no Japoma Stadium e reunir-se-á com o mundo universitário.

A 18 de abril, o Papa chegará a Luanda, capital de Angola, onde manterá encontros com as autoridades e com os bispos do país.

Durante a sua estada em Angola, celebrará missa em Kilamba e viajará para o santuário mariano da Muxima, onde presidirá à recitação do rosário; visitará também a cidade de Saurimo, onde celebrará outra missa e se reunirá com agentes pastorais.

Em Angola, 44% dos seus 36 milhões de habitantes declaram-se católicos e 35% evangélicos.

A última etapa da viagem terá lugar na Guiné Equatorial.

Chegará a Malabo a 21 de abril, onde se reunirá com as autoridades e representantes do mundo cultural, visitando ainda o Hospital Psiquiátrico Jean Pierre Olié.

Posteriormente, viajará para Mongomo, onde celebrará uma missa na Basílica da Imaculada Conceição, e para Bata, onde visitará a prisão local, participará num momento de oração pelas vítimas da explosão de 07 de março de 2021 - que causou mais de 100 mortos e centenas de feridos - e reunir-se-á com jovens e famílias.

A viagem terminará a 23 de abril, com a celebração de uma missa no estádio de Malabo.

Esta será a terceira viagem do Papa Leão XIV ao estrangeiro desde a sua eleição, em maio de 2025, depois da Turquia e do Líbano no final de 2025 e do Mónaco no final de março. Está também prevista uma visita a Espanha em junho.

O primeiro Papa a viajar para África foi Paulo VI, em 1969, enquanto João Paulo II realizou 14 viagens ao continente, Bento XVI foi duas vezes e Francisco cinco, tendo sido a última em 2023.