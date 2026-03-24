Concorrência “traz benefícios”, diz Albuquerque
Pingo Doce destacado pelo impulso ao sector primário
“O mercado é livre e, como costumo dizer, a concorrência é o que traz melhores benefícios para os consumidores. O mercado está aberto e há intenções de outras cadeias entrarem na Madeira. Da nossa parte, não nos opomos, desde que seja uma concorrência sã e leal, porque isso beneficia toda a gente.”
Foi desta forma que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu à eventual entrada de novas cadeias na Região, esta manhã, à margem da reabertura da loja do Pingo Doce do Lido, no Funchal, após obras de remodelação.
“Acreditamos muito na Madeira”, diz Pingo Doce
Investimento de 2,5 milhões na reabertura da loja do Lido
Na ocasião, o governante destacou o papel da cadeia no desenvolvimento económico da Madeira, sublinhando o impacto no sector agroalimentar e na produção regional.
“Neste momento, o Pingo Doce trouxe um grande impulso ao sector agroalimentar e ao sector primário na Madeira. Houve um conjunto de mudanças introduzidas também pelo Pingo Doce que vieram profissionalizar e maximizar a produção na região”, afirmou.
Miguel Albuquerque salientou ainda a importância da empresa como compradora e promotora dos produtos locais. “Isso é muito importante porque, como sabe, o Pingo Doce é um dos grandes compradores e divulgadores dos produtos locais. Para além dos investimentos que têm feito, dos postos de trabalho que criam e da melhoria no sector do retalho alimentar, trouxeram uma grande mais-valia: organização, eficácia, competência e apuramento técnico. Não tenho nenhuma dúvida.”