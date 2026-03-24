Concorrência “traz benefícios”, diz Albuquerque

“O mercado é livre e, como costumo dizer, a concorrência é o que traz melhores benefícios para os consumidores. O mercado está aberto e há intenções de outras cadeias entrarem na Madeira. Da nossa parte, não nos opomos, desde que seja uma concorrência sã e leal, porque isso beneficia toda a gente.”

Foi desta forma que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu à eventual entrada de novas cadeias na Região, esta manhã, à margem da reabertura da loja do Pingo Doce do Lido, no Funchal, após obras de remodelação.

Na ocasião, o governante destacou o papel da cadeia no desenvolvimento económico da Madeira, sublinhando o impacto no sector agroalimentar e na produção regional.

“Neste momento, o Pingo Doce trouxe um grande impulso ao sector agroalimentar e ao sector primário na Madeira. Houve um conjunto de mudanças introduzidas também pelo Pingo Doce que vieram profissionalizar e maximizar a produção na região”, afirmou.

Miguel Albuquerque salientou ainda a importância da empresa como compradora e promotora dos produtos locais. “Isso é muito importante porque, como sabe, o Pingo Doce é um dos grandes compradores e divulgadores dos produtos locais. Para além dos investimentos que têm feito, dos postos de trabalho que criam e da melhoria no sector do retalho alimentar, trouxeram uma grande mais-valia: organização, eficácia, competência e apuramento técnico. Não tenho nenhuma dúvida.”