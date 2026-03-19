Regulamento do Alojamento Local do Funchal entra em discussão pública

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, vários apoios de âmbito desportivo e outros destinados a instituições de apoio social. Jorge Carvalho, no final da reunião de Câmara desta manhã, deu conta de que estes apoios foram aprovados por unanimidade, como também a proposta de regulamento para o Alojamento Local.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal explica que essa proposta entra agora para discussão pública. O regulamento pretende criar as condições para “salvaguardar o interesse de todos os que habitam em habitação colectiva e limitando o Alojamento Local nessas áreas”. Além disso, pretende ser uma salvaguarda para “o alojamento que resulte da recuperação de imóveis e de tudo o que possa ser construído exclusivamente para essa actividade turística”.

Neste momento, o município do Funchal tem cerca de 3.600 alojamento locais.