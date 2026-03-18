Arrancou esta tarde, o processo de votação para as eleições internas do PSD-Madeira que irão determinar a liderança do partido na Região. A sufrágio apresenta-se apenas uma candidatura, a de Miguel Albuquerque, actual presidente dos sociais-democratas madeirenses, que procura assim renovar a confiança dos militantes.

Desde a abertura das mesas de voto, o movimento na sede do partido tem sido constante, com os militantes exercerem o seu direito de voto. Sem filas significativas, o processo decorre de forma "tranquila e organizada", num ambiente marcado pela normalidade.

À entrada, alguns militantes destacaram ao DIÁRIO a importância de participar neste acto eleitoral, mesmo tratando-se de uma candidatura única. "É sempre importante dar um sinal de apoio", refere um dos votantes, enquanto outro sublinhou que "mais do que escolher, hoje é um dia para reforçar a liderança".

"Trata-se sobretudo de um voto de confiança", sublinhou outra das militantes do PSD-Madeira.

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O presidente Miguel Albuquerque exerceu o seu direito ao voto, logo no arranque do sufrágio.

O apuramento dos resultados deverá ser célere, estando prevista a sua divulgação ainda esta noite, através de comunicado oficial, pelas 21 horas.

O XX Congresso Regional do PSD-M está agendado para os próximos dias 18 e 19 de Abril.