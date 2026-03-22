Papa diz que guerras como as do Médio Oriente são "escândalo" para a humanidade

O Papa Leão XIV considerou hoje, após a oração do Angelus, que o sofrimento causado pelas guerras no Médio Oriente e noutras regiões do mundo é "um escândalo para a humanidade" e uma afronta a Deus.

"Queridos irmãos e irmãs, continuo a acompanhar com consternação a situação no Médio Oriente e noutras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência. Não podemos permanecer em silêncio diante do sofrimento de tantas vítimas indefesas desses conflitos", disse o pontífice americano da janela do Palácio Apostólico, diante das centenas de fiéis que, apesar da chuva, se juntaram na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Papa Leão XIV considerou que o que fere as vítimas dos conflitos "fere toda a humanidade".

"A morte e a dor causadas por essas guerras são um escândalo para toda a família humana e um grito de afronta a Deus. O que os fere, fere toda a humanidade", acrescentou.

Na sua mensagem do Angelus, o Papa apelou ao diálogo "sincero" para pôr fim aos conflitos e à crise desencadeada pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que não mencionou explicitamente.

"Renovo veementemente meu apelo para que perseveremos na oração para que as hostilidades cessem e os caminhos para a paz se abram finalmente, fundados no diálogo sincero e no respeito à dignidade de cada pessoa humana", concluiu.