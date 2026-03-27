PSD enaltece Feira do Livro do Funchal como espaço de proximidade e promoção da leitura

O Grupo Parlamentar do PSD visitou esta sexta-feira, 27 de Março, a Feira do Livro do Funchal, uma ocasião parar reafirmar a importância da cultura enquanto pilar estruturante do desenvolvimento individual e colectivo, bem como instrumento essencial de afirmação identitária da Região.

Em declarações à comunicação social, o deputado Válter Correia sublinhou que a iniciativa teve como "objectivo não só enaltecer a Feira do Livro, mas também reconhecer neste momento uma oportunidade de valorização pessoal”, destacando o papel do evento na promoção da proximidade entre leitores e escritores e no incentivo à leitura e à escrita junto da população em geral.

O parlamentar evidenciou ainda que se trata de um espaço "privilegiado de contacto directo com a literatura, que aproxima autores e leitores e reforça o interesse pela criação literária”, sublinhando a relevância destas iniciativas no contexto de uma sociedade que importa qualificar também pelo acesso à cultura e ao conhecimento.

No quadro das comemorações dos 50 anos da Autonomia, Válter Correia salientou que “o Governo Regional tem vindo a assumir e a consolidar uma estratégia consistente para o livro e para a leitura”, a qual, frisou, “valoriza os escritores madeirenses e afirma a nossa identidade enquanto povo insular, envolvendo diferentes áreas governativas, designadamente a educação e a cultura”.

A estratégia, acrescentou, tem sido desenvolvida numa lógica inclusiva, “abrangendo todas as faixas etárias, dos mais jovens aos mais seniores”, contribuindo para uma maior democratização do acesso à leitura e para o reforço dos hábitos culturais na Região.

O social-democrata destacou, por fim, o papel estruturante da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Madeira, que classificou como “uma infra-estrutura de referência, depositária de um vasto património escrito que preserva a nossa história e a nossa identidade enquanto madeirenses e porto-santenses”.