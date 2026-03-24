Jorge Carvalho salienta adesão à Feira do Livro apesar das condições climatéricas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, esteve esta tarde, acompanhado pela vereadora Paula Jardim Duarte e pelos vereadores Paulo Lobo e Diogo Gomes, a visitar a Feira do Livro. Na ocasião, segundo nota enviada pela autarquia, salientou a forma positiva com que os livreiros e editores se referiram à dinâmica que a iniciativa tem tido, nomeadamente no que se refere às vendas, isto apesar das condições climatéricas verificadas nos primeiros dias do certame.

Esta edição reúne mais de 52 editoras, livrarias e projectos independentes, distribuídos por 36 stands, incluindo 11 participantes pela primeira vez, demonstrando a vitalidade e a capacidade de renovação do setor cultural madeirense.

Ao longo dos dez dias de duração do certame, o Funchal vive um verdadeiro palco de criação e intercâmbio, com 219 actividades culturais, 22 apresentações de livros, 14 lançamentos editoriais, mais de 100 sessões de autógrafos, um concerto diário, 21 espectáculos de teatro e marionetas, mais de 20 actividades infantojuvenis e mais de 20 actuações de rua, num investimento de 200 mil euros.

A 52.ª Feira do Livro do Funchal assume um significado especial ao celebrar os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco, reforçando a ligação insular à literatura portuguesa e à memória cultural da Madeira.

Das 14 obras lançadas inéditas na Feira do Livro, 10 são lançadas em parceria com a Câmara Municipal do Funchal. "O apoio à edição de livros dinamiza o sector cultural e criativa, estimula escritores, investigadores, ilustradores, designers e editoras. Esse investimento gera impacto económico, promove o talento local e projecto o nome do Funchal", remata o comunicado de imprensa.