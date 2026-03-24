Editora Fraternitas presente na 52.ª Feira do Livro do Funchal com seis obras

A Editora Fraternitas participa na 52.ª Feira do Livro do Funchal, com várias obras que se encontram disponíveis no stand da Jóias da Cultura. Em concreto, com ‘90 Minutos de Felicidade”, do ex-secretário regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, obra recentemente lançada e já apresentada na Madeira e no Açores, bem como com duas obras da Colecção Poiesis, mormente o volume II ‘Apenas o largo silêncio’ e o IV ‘as pedras que escondem o dentro’ de Emanuel Bento, livro que foi lançado no final do ano passado.

As outras obras da Fraternitas presentes na Feira do Livro são ‘Violência de Bolso’ de Vítor F. Sousa e ‘Filhos do Espanto’ de Alexandre Faria, a que se junta ainda ‘São Tiago Menor, Da Galileia a Jerusalém, de Roma ao Funchal’, de Dom Teodoro Faria, bispo emérito do Funchal, falecido no ano transacto.

A Fraternitas é um projecto madeirense estando associado aos EIPOEMA - Encontros Internacionais de Poesia da Macaronésia, que se realizam, anualmente, em cada um dos arquipélagos da Macaronésia, sendo que este ano será na Madeira e Porto Santo mais concretamente no final de Outubro e início de Novembro, evento que também integra as comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

Ainda sobre a 52.ª edição da Feira do Livro do Funchal, relembre-se que, no sábado, 28 de Março e pelas 16 horas, ‘as pedras que escondem o dentro’ serão apresentadas no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, numa conversa entre dois autores, mais concretamente Emanuel Bento e Vítor F. Sousa, a que se segue uma sessão de autógrafos no stand das Jóias da Cultura.