Feira do Livro do Funchal arranca com Tiago Sena e programação reforçada após ajuste por motivos meteorológicos

A Feira do Livro do Funchal já está a decorrer desde as 10 horas de hoje, com diversas actividades distribuídas ao longo do dia, convidando o público a mergulhar num ambiente de celebração cultural. O destaque desta noite acontece às 20 horas, no palco principal, com o concerto de Tiago Sena, acompanhado por Pedro Temtem e Francisco Aguilar, num momento que promete marcar de forma memorável a programação do evento.

Num espectáculo que cruza o íntimo com o universal, Tiago Sena apresenta um concerto que mistura o próprio com o alheio, reunindo canções originais e interpretações de temas que escolheu tornar seus. O repertório constrói-se em duas camadas: por um lado, composições que revelam a origem da sua identidade artística; por outro, versões que evidenciam as influências e caminhos que moldaram a sua expressão musical. Entre ambas, há um elemento comum que guia toda a atuação: a música como linguagem primeira, direta e partilhada com o público.

Segundo nota à imprensa, a programação inicialmente prevista para esta noite sofreu um ajuste devido às condições climatéricas adversas, que impediram a aterragem da equipa da artista Márcia na ilha da Madeira. Como resultado, o seu concerto foi reagendado para o próximo dia 23 de Março (segunda-feira), às 19horas, mantendo-se integrado na programação oficial da Feira do Livro.

Este reagendamento vem, aliás, reforçar a programação do dia 23, que contará ainda, a partir das 20 horas e no palco principal, com as atuações de Francisco Lopes, Júlia Ochôa, Tiago Sena Silva e Diana Duarte, proporcionando ao público uma noite particularmente rica e diversificada do ponto de vista musical.

A organização sublinha que esta alteração permite não só garantir as melhores condições para todos os artistas, como também enriquecer a experiência global do evento, que continua a afirmar-se como um espaço de celebração da cultura, da música e da literatura.

E por fim diz que "o convite mantém-se: o público é chamado a marcar presença e a dar início a mais uma edição da Feira do Livro do Funchal com um concerto envolvente e cheio de identidade".