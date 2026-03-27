"Para já não há situação de alarme", garante Richard Marques sobre derrocada

A derrocada registada, esta manhã, no Curral das Freiras continua a ser acompanhada pelas autoridades, não existindo, para já, motivo de preocupação acrescida, garantiu há instantes o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, à margem da assinatura dos protocolos entre o Governo Regional e as associações humanitárias de bombeiros voluntários, realizada no Salão Nobre do Governo Regional.

Segundo o responsável, a ocorrência encontra-se a ser gerida no patamar municipal, em conformidade com o princípio da subsidiariedade.

“Trata-se de uma situação que tem sido acompanhada desde o primeiro momento pelo Serviço Municipal de Protecção Civil. É uma operação que decorre no patamar municipal e, enquanto não for necessário um reforço do patamar regional, a situação está devidamente acautelada”, afirmou.

Richard Marques explicou que tem sido mantido contacto permanente com as entidades locais, incluindo o presidente da Câmara Municipal, o Serviço Municipal de Protecção Civil e a Junta de Freguesia do Curral das Freiras, que têm acompanhado a evolução da situação no terreno.

A avaliação técnica está a ser realizada pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil e por especialistas da área da hidráulica, entidades que analisam os riscos associados ao deslizamento de terras. “Do ponto de vista do impacto, não há situação que mereça qualquer alarme maior. As pessoas estão avisadas na zona e a situação decorre com normalidade à medida que vai sendo avaliada”, assegurou.

Relativamente à obstrução criada na linha de água pela derrocada, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil referiu que “não compromete” a segurança, estando prevista uma desobstrução natural, sem necessidade de intervenções significativas.

Ainda assim, está em curso um levantamento técnico à vertente afectada para avaliar eventuais riscos para habitações próximas. “Aquilo que o Laboratório Regional de Engenharia Civil está a fazer é um levantamento da estabilidade da vertente, de forma preventiva. Se houver medidas preventivas a tomar, serão tomadas”, sublinhou.

O presidente garantiu, ainda, que as autoridades continuam a monitorizar a situação, mantendo a população informada e garantindo que qualquer evolução será acompanhada pelas entidades competentes.