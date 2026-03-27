Funchal promove acção de sensibilização para a dádiva de sangue no Dia Nacional do Dador

No âmbito das comemorações do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala esta sexta-feira, 27 de Março, a Câmara Municipal do Funchal está a dinamizar, ao longo do dia, uma acção intitulada 'Espaço Literacia em Saúde e Bem-Estar', no Largo do Chafariz, dirigida à população em geral.

A iniciativa contou com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, que destacou como principal objectivo informar, mobilizar e sensibilizar os cidadãos para a importância da dádiva benévola de sangue.

A acção envolve várias entidades, nomeadamente a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira, o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM, bem como as Divisões de Saúde e Bem-Estar, de Educação e de Desporto da autarquia.

Segundo revelou a autarca, a iniciativa constitui o culminar da Campanha Municipal de Dádiva Benévola de Sangue, promovida ao longo deste mês, dirigida aos colaboradores da autarquia, que contou já com a adesão de mais de 30 funcionários.

“Já é o segundo ano consecutivo que levamos a cabo este tipo de ações para sensibilizar as pessoas e mobilizá-las”, afirmou, sublinhando que se trata de “um acto cívico de grande elevação e responsabilidade por parte de todos aqueles que se prestam a colaborar nesse sentido, sendo essencial para o funcionamento do sistema de saúde e para salvar vidas”.

Helena Leal reforçou ainda que o município mantém um apoio contínuo às associações de cariz social e de saúde, incluindo a Associação de Dadores de Sangue, apoio esse que se concretiza, através do Associativismo.

A autarquia investe, nestas duas áreas, cerca de um milhão de euros anuais em apoios financeiros a projectos considerados de interesse municipal, reforçando a sua aposta na promoção da saúde e do bem-estar da população.