GNR e Microsoft Portugal reforçam combate ao Cyberbullying em nova acção nacional

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Microsoft Portugal voltam a unir esforços para assinalar o Dia da Internet Mais Segura, que se celebrou a 10 de fevereiro, numa edição dedicada ao combate ao cyberbullying e à promoção de uma utilização responsável e consciente da tecnologia.

Adiada devido a condições meteorológicas adversas, a sessão comemorativa terá lugar na Sede da Microsoft Portugal, no Parque das Nações, no dia 17 de março, às 10h, reunindo 70 crianças num momento de sensibilização concebido para capacitar os mais jovens para uma navegação segura no mundo digital e partilhar recomendações práticas para reforçar a sua proteção online.

O encontro integra a 12.ª edição do programa nacional promovido pela GNR e pela Microsoft, que visa dotar crianças e jovens de ferramentas essenciais para navegar de forma segura, reconhecer comportamentos de risco e adotar estratégias de autoproteção. Entre os temas centrais da sessão estarão a prevenção do cyberbullying, a promoção de comportamentos responsáveis na Internet e a importância da proteção de dados pessoais.

A Microsoft Portugal é membro fundador do Consórcio da Internet Segura e, há mais de uma década, trabalha em estreita colaboração com a GNR para assinalar o Dia da Internet Mais Segura, promovendo competências digitais, segurança online e prevenção de comportamentos nocivos no ambiente digital. Este esforço continuado reflete o compromisso das duas entidades em contribuir para um ecossistema digital mais seguro, inclusivo e preparado para os desafios atuais. No total, o programa já conta com:

O envolvimento de mais de 431 mil alunos, do 1.º ao 3.º ciclo de ensino;

A participação de mais de 38 mil professores e encarregados de educação;

Mais de 11 mil sessões realizadas ao longo do território nacional;

Nos próximos meses, terão lugar sessões gratuitas em escolas de todo o país, dirigidas a alunos do ensino básico e secundário, com o envolvimento de mais de 400 militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR e mais de 100 voluntários da Microsoft Portugal. Esta edição reforça o compromisso conjunto de ambas as entidades com a capacitação digital das gerações mais jovens, promovendo uma utilização responsável, segura e consciente da tecnologia. O objetivo passa por chegar ao maior número possível de instituições de ensino, dotando a comunidade escolar de estratégias eficazes para lidar com situações de cyberbullying e reforçar o bem-estar e a confiança no ambiente online.

As escolas do ensino básico e secundário que desejem agendar uma sessão Internet Segura 2026 podem entrar em contacto com a equipa através do e‑mail [email protected], referindo o nome da escola, o ciclo de ensino e os horários disponíveis para a realização da sessão, seja em formato presencial ou virtual.