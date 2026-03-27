USAM promove tribuna no Funchal no Dia Mundial da Juventude Trabalhadora

A USAM — União dos Sindicatos da Madeira vai assinalar o Dia Mundial da Juventude Trabalhadora este sábado, 28 de Março, com a realização de uma tribuna pública no Funchal. A iniciativa está marcada para as 11 horas, na Rua Fernão de Ornelas, junto à Feira dos Tecidos.

Segundo a estrutura sindical, a acção decorrerá sob o lema “Acabar com a Precariedade – Mais Salários e Direitos” e pretende constituir “um momento de reflexão e denúncia sobre os problemas que afectam a juventude trabalhadora”, incluindo as implicações das alterações ao atual pacote laboral.

A USAM afirma que a acção decorre no âmbito da defesa de “um futuro melhor […] de desenvolvimento, progresso e justiça social”, defendendo medidas como emprego com estabilidade, salários dignos, horários regulados e contratação colectiva.