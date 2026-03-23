JSD/Madeira assinala Dia Nacional do Estudante

Os Estudantes Social Democratas da Madeira (ESD Madeira) - estrutura estudantil da JSD/Madeira - debateram, no último sábado, A Importância da Saúde Mental nos Estudantes'. A sessão teve como oradora a psicóloga clínica Eduarda Freitas e reuniu os jovens laranjas na sede do PSD Câmara de Lobos, num momento que, em vésperas do mesmo, assinalou o Dia Nacional do Estudante.

“A saúde mental é assumidamente uma das prioridades actuais para a JSD e esta iniciativa procurou abordar os impactos desta na vivência académica dos jovens estudantes”, afirma a juventude laranja.

João Pedro Gomes, presidente dos ESD Madeira, destaca alguns dos temas abordados nesta iniciativa. "A exposição excessiva à luz azul, o papel regenerador do sono e a variação dos níveis de cortisol ao longo do dia foram algumas das matérias com implicações na vida estudantil que a nossa oradora expôs e que suscitaram debate", diz.

A JSD/Madeira assinala também que “a saúde mental não pode ser um luxo” e, a esse propósito, salienta que “o rácio de psicólogos por aluno nas escolas da Madeira é superior ao rácio nacional”. Ainda assim, os jovens social-democratas pedem continuidade de aposta política nesta área.

“Reconhecemos o esforço que tem sido feito pela governação regional neste âmbito mas as necessidades continuarão prementes, pelo que se exigirá, cada vez mais, reforço e promoção do acesso dos estudantes a consultas de psicologia”. “Estamos perante uma das grandes questões do século, que afecta directa e indiretamente o funcionamento das instituições, das empresas e da sociedade como um todo”, sublinha a JSD.