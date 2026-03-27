Capitania do Funchal cancela avisos de mau tempo

Estão cancelados todos os avisos de mau tempo (sinal 6), de vento forte e de agitação marítima forte que a Capitania do Porto do Funchal havia emitido ontem à tarde e que deveriam vigorar para todo o Arquipélago da Madeira até ao final da tarde (18h00) de hoje, 27 de Março.

"Apesar do cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", refere a autoridade marítima e portuária.

Assim, "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", adverte.