Mau tempo no mar motiva avisos

A Capitania do Porto do Funchal alertou esta quinta-feira, 26 de Março, para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago da Madeira.

Foi activado o sinal 6 de mau tempo, indicando vento forte. Segundo a autoridade marítima, trata-se de “vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção”, situação que motivou recomendações aos proprietários e armadores para reforçarem as medidas de segurança das embarcações.

A Capitania revela que a previsão do estado do tempo até às 18 horas de 27 de Março, aponta para vento do quadrante norte/nordeste entre fresco e muito fresco, podendo “por vezes [ser] forte (51-61 km/h) no início da noite”. A visibilidade deverá manter-se boa.

Quanto à agitação marítima, são esperadas na costa norte ondas entre 2 e 3 metros, com possibilidade de aumento temporário para “2,5 a 4 metros durante a noite”, enquanto na costa sul a ondulação deverá situar-se entre 1 e 1,5 metros.

As autoridades apelam à precaução da comunidade marítima e da população em geral, sublinhando a importância de comportamentos preventivos, nomeadamente evitar zonas expostas à agitação marítima e atividades de risco. A Capitania alerta ainda que, nestas condições, “o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, reforçando a necessidade de vigilância e prudência junto à orla costeira.